У Дніпрі дві блогерки в прямому ефірі вихваляли "русский мир" і говорили, що вони за Росію.
Про це повідомляє видання Дніпровська панорама
Так, в мережі з'явилося відео, на якому дві тіктокерші забули, що таке нормальна поведінка і перетворилися на справжніх свиней. Крім неадекватної поведінки дані панянки кричали, що вони за Росію, а Україна це:
"Це позорище", - сказала одна з недоблогерш.
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Відзначається, поки подібні особини розповідають в ефірах в Тіктоку, як сильно люблять росіян і чекають, коли Україну «асвабадять», на них вже відкрито полювання.
На даний момент відомо, що профілі тіктокерш вже закриті, фотографії видалені, але в обличчя таких недолюдей знати не завадить.
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