У Дніпрі співробітники СБУ затримали підлітка, який знімав на відео роботу української ППО і виставив його в соцмережі.
Про це повідомляє Дніпро оперативний.
Згідно з інформацією, 4 травня 13-річний житель Дніпра Максим зняв на відео роботу нашої протиповітряної оборони і «злив» його в соцмережі.
Своїми діями хлопчик піддав небезпеці наших захисників і жителів міста. Так як хлопець неповнолітній і відповідати за свої дії за законом не може, з ним і з його батьками була проведена профілактична бесіда.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Штрафи до 21 000 гривень: українців попередили про заборону
Краще залишитися вдома: жителів Кривого Рогу попередили про небезпеку, що насувається
Рада збільшує штрафи: за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Раніше поліція знайшла юних любительок росії в Дніпрі: що з ними буде.
Також Резніченко повідомив про трагедію з дитиною на Дніпропетровщині і звернувся до жителів.
Крім того, жителів Кривого Рогу попередили про небезпеку, що насувається.