У Дніпрі співробітники СБУ затримали підлітка, який знімав на відео роботу української ППО і виставив його в соцмережі.

Про це повідомляє Дніпро оперативний.

Згідно з інформацією, 4 травня 13-річний житель Дніпра Максим зняв на відео роботу нашої протиповітряної оборони і «злив» його в соцмережі.

Своїми діями хлопчик піддав небезпеці наших захисників і жителів міста. Так як хлопець неповнолітній і відповідати за свої дії за законом не може, з ним і з його батьками була проведена профілактична бесіда.

Раніше поліція знайшла юних любительок росії в Дніпрі: що з ними буде.

Також Резніченко повідомив про трагедію з дитиною на Дніпропетровщині і звернувся до жителів.

Крім того, жителів Кривого Рогу попередили про небезпеку, що насувається.