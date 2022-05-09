У бою з російськими загарбниками загинув спортсмен, лідер дніпровських велосипедистів Максим Семенов, який багато років був президентом Дніпровської Асоціації велосипедистів і Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту.

Про трагедію передавати у Дніпровській Асоціації велосипедистів, пише Politeka.net.

"Макса більше немає... завжди усміхнений, щирий, сильний і незалежний – Макс був прикладом і натхненником для всіх, хто вибрав велосипед як символ вільного і здорового майбутнього. Він організував сотні гонок, пробігів, змагань, фестивалів, конкурсів, навчально-спортивних майданчиків для дітей, бився за розвиток велосипедної інфраструктури в Дніпрі. Він був надійним другом і вродженим лідером", - йдеться в повідомленні.

В асоціації також пообіцяли продовжити боротьбу з окупантами і після Перемоги зробити все для розвитку велоінфраструктури в Дніпрі та Україні.

"Висловлюємо щирі і глибокі співчуття родині Максима, батькам, сестрам, брату, дружині Юлі, дітям Марку і Ніці. Ми знаємо, як він вас любив, і яким він був чудовим чоловіком і татом, сином, братом, дядьком", - повідомили в Дніпровській Асоціації велосипедистів.

Новина про загибель Максима Семенова приголомшила українців:

"Один з наших героїв. Вічна пам'ять", "Як же так, ще кілька днів тому вітали з днем народження... Співчуття близьким. Стільки планів і мрій залишилося... Світла пам'ять", "Боже, яке горе! Особисто не знала, але трохи чула про діяльність Макса. Дуже шкода. Співчуваю родині і друзям», «В це неможливо повірити».

Нагадаємо, Резніченко повідомив про трагедію з дитиною на Дніпропетровщині і звернувся до жителів.

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