Жертвою російських окупантів став відважний дніпрянин Вадим Капшук.
Сумну новину повідомила на своїй фб-сторінці його невістка Ольга Капшук.
«8 травня 2022 року в ближньому бою за Україну, як справжній герой, загинув мій любий свекор, батько мого чоловіка — Вадим Капшук.
Людина, з якою нічого не страшно. Суворий в житті, але добрий і турботливий в колі родині.
Обожнював солодке, наших котів і розповідати історії.
Воював в 2014 році і в 2022 не зміг сидіти на місці, коли почалась масштабна війна. Попри всі вмовляння родини — він став на захист Батьківщини.
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Це було і є його справжнім покликанням — бути захисником і героєм», - отмечается в сообщении.
Нагадаємо, Резніченко повідомив про трагедію з дитиною на Дніпропетровщині і звернувся до жителів.
Також Politeka.net писала, що поліція знайшла юних любительок росії в Дніпрі.
Крім того Politeka.net повідомляла, що дніпрян повертають до "звичних" штрафів - кого і за що покарають.