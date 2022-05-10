Жертвою російських окупантів став відважний дніпрянин Вадим Капшук.

Сумну новину повідомила на своїй фб-сторінці його невістка Ольга Капшук.

«8 травня 2022 року в ближньому бою за Україну, як справжній герой, загинув мій любий свекор, батько мого чоловіка — Вадим Капшук.

Людина, з якою нічого не страшно. Суворий в житті, але добрий і турботливий в колі родині.





Обожнював солодке, наших котів і розповідати історії.

Воював в 2014 році і в 2022 не зміг сидіти на місці, коли почалась масштабна війна. Попри всі вмовляння родини — він став на захист Батьківщини.

Це було і є його справжнім покликанням — бути захисником і героєм», - отмечается в сообщении.

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