24 лютого, у зв'язку з військовим вторгненням Росії на територію України, в Дніпропетровській області була введена комендантська година.

Тоді він діяв з 22.00 до 6.00. Після ще кілька разів вносили зміни за його тривалістю.

Сьогодні, 10 травня, голова Дніпропетровської Військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що його знову скоротили.

"З сьогоднішнього дня він діє з 23.00 до 5.00", — написав Резніченко.

Нагадаємо, Резніченко повідомив про трагедію з дитиною на Дніпропетровщині і звернувся до жителів.

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