У Дніпропетровській області на вихідні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
«У період з 28 по 30 травня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежонебезпека», — йдеться в повідомленні.
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Перехожі зробили їй зауваження і змусили його гасити. Але вогонь швидко поширився на велику площу. В результаті, пожежу довелося гасити водою з озера.
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