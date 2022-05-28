6 березня з Волновахи до Покровська евакуювали 89-річну Бельдей Катерину Вікторівну, відтоді родичі жінки не знають, де вона знаходиться.

Про це повідомляє "Пошук зниклих дітей".

Внучка жінки припускає, що Катерину Вікторівну могли евакуювати з Покровська в Дніпро поїздом. Всіх, хто був на прийомі біженців з Волновахи в Покровську 6 березня, просять відгукнутися. Можливо ви знаєте, де шукати зниклу жінку.

Родичі повідомили, що у зниклої є проблеми з пам'яттю і вона погано ходить. Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може перебувати, будь ласка, повідомте її внучці Дарині Бабенко за номером (066) 458-51-41 або на лінію «102».

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