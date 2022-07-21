З самого ранку комунальники взялися ліквідувати наслідки бурхливого нещастя в місті. Про це повідомляють
Так, на Проспект Пушкіна. Через сильний вітер старий стовбур тополі вирвало з коренем. Комунальники розпиляли ствол та прибрали за допомогою маніпулятора.
Водночас на проспекті Олександра Поля просто на алеї поламали гілки, комунальники вже працюють.
Місцеві мешканці також поділилися фотознімками нічної стихії.
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На одному з кадрів видно, як стовбур дерева завалився просто на припарковане авто.
На іншому знімку вітром повалило стовп і деякі мешканці залишилися без електрики.
Нагадаємо, ситуація у Нікополі погіршується, зроблено заяву щодо виїзду.
Також повідомлялося про страшну ДТП на Дніпропетровщині за участю автобуса.
Крім того, Politeka.net писала, що кількість жертв удару по Дніпропетровщині зростає.