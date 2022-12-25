На Дніпропетровщині правоохоронці впіймали чоловіка, якого випустили з в'язниці Херсона.

Як пише Politeka.net, у Дніпропетровській області було спіймано засудженого, який відбував покарання у в'язниці Херсона. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Дніпропетровщини.

"Вчора, відпрацьовуючи виклик про скоєння хуліганських дій, патрульні під час перевірки осіб виявили мешканця Херсонської області. За допомогою баз даних МВС поліцейські встановили, що вказаний громадянин перебував у слідчому ізоляторі у Херсоні на підставі ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ" , - зазначено у повідомленні.

Як передають у поліції, засудженого, за його словами, відпустили "доброзичливі" сусіди, які нещодавно вчинили негативний наступ на Херсон.

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