Графики отключения света в Днепропетровской области на 30 декабря введены из-за плановых и ремонтных работ в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют «ДТЭК Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с 30 декабря с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в пределах Магдалиновского поселкового территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет отключение в пос. Магдалынивка с 8:30 до 16:30 по следующим адресам:

Берегова, Будивельныкив, Вышнева, Захысныкив Украины, Исторычна, Кооператывна, Космонавтив, Ливобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакцийна, Робитныча, Сонячна, Спортывна, Степова, Центральна, пер. Дорожный, пер. Каштановый, пер. Кооператывный, пер. Набережный.

Также с 09:00 до 17:00 в селе Вильне не будет электроэнергии на улицах:

Гагарина: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23 28;

Космонавтив: 1-39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47;

Кузьмы Скрябина: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Незалежности: 3-5, 7, 9, 11-19, 19А, 20-22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25-34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 36-43;

Славянська: 1-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33;

пров. Дружбы: 1.

В связи с выполнением технических работ отключили электроэнергию с 08:00 до 18:00 в таких населенных пунктах:

с. Новоолександривка с-т Дорожнык

с. Стари Кодакы улицы Веселая, Гоголя Николая, Зарична, Коротка, Крайня, Лазурна, Металургив, Овражна, Рабоча, Центральна, Широка, с-т Крона, с-т Рудана

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

