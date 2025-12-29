Соответствующие изменения и новый график касаются ряда рейсов в Днепропетровской области и будут действовать в определенные даты.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области будет действовать во время новогодних праздников, изменения касаются нескольких рейсов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале на «Укрзализныце».

В связи с уменьшением пассажиропотока в отдельных пригородных направлениях в период новогодних праздников «Укрзализныця» временно корректирует график движения пригородных и региональных поездов. Соответствующие изменения касаются ряда рейсов в Днепропетровской области и будут действовать в определенные даты в конце 2025 и начале 2026 года.

В частности, новый график движения поездов в Днепропетровской области будет действовать в праздничные дни, когда временно не будут курсировать отдельные пригородные экспресса. Так, 31 декабря 2025, а также 1 и 2 числа 2026 будет отменен экспресс №6039 сообщением Днепр-Главный - Пятихатки.

Кроме того, 1, 2 и 3 января 2026 не будет осуществлять рейсы пригородный экспресс №6010 Пятихатки – Днепр-Главный.

В период 1 и 2 января 2026 также временно прекратят курсирование следующие экспресса:

№6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный,

№7304 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный,

№6503 Пятихатки – Роковатая,

№6504 Роковатая – Пятихатки-Пассажирская.

Кроме пригородных рейсов, изменения коснутся и региональных поездов. В частности, в такие дни января 2026 года не будет курсировать экспресс №6324 сообщением Николаев-Грузовой – Апостолово: 1, 2, 3, 10, 17, 24 и 31 января.

В обратном направлении состав №6323 Апостолово – Николаев-Грузовой будет отменен 2, 3, 4, 11, 18 и 25 января 2026 года.

В «Укрзализныце» отмечают, что такие изменения временные и связаны исключительно со снижением спроса на перевозки в праздничный период. Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание движения поездов и планировать поездки с учетом обновленной информации.

