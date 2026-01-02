Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються доступними для кожного.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі стали доступними на постійній основі, передає Politeka.

Про це повідомляють організатори соціальної ініціативи.

У місті запрацював формат щоденної допомоги для внутрішньо переміщених осіб і людей поважного віку. Йдеться про безоплатні гарячі обіди, які можна отримати без складних процедур.

Проєкт має на меті підтримати громадян, що опинилися у складних життєвих умовах. Регулярне харчування розглядається як базова потреба, яку команда намагається закривати системно.

Соціальний ресторан «Перемога» відкрив свої двері для всіх, хто потребує допомоги. Окремий акцент зроблено на старших мешканцях, які через обмежені доходи не завжди можуть забезпечити себе повноцінною їжею. Гарячі страви допомагають зменшити фінансове навантаження та дають відчуття підтримки.

Значну увагу приділяють і переселенцям, які через війну втратили житло та адаптуються до нових реалій. Щоб отримати обід, достатньо пройти просту онлайн-реєстрацію через Telegram-чатбот. Після перевірки даних відвідувач може приходити щодня.

Заклад працює з 11:00 до 16:00 за адресою: Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, 1–3. Тут готують поживні страви зі свіжих інгредієнтів, дбаючи про якість і спокійну, майже домашню атмосферу.

Фінансування ініціативи здійснюється частково за рахунок благодійних внесків. Команда закликає всіх охочих долучатися — пожертви приймають онлайн у зручному форматі.

Організатори наголошують: безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються доступними для кожного, хто справді цього потребує, вже сьогодні.

