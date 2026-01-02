Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются доступными для каждого.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре стали доступны на постоянной основе, передает Politeka.

Об этом сообщают организаторы социальной инициативы.

В городе заработал формат ежедневной помощи для внутренне перемещенных лиц и людей преклонных лет. Речь идет о бесплатных горячих обедах, которые можно получить без сложных процедур.

Цель проекта – поддержать граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Регулярное питание рассматривается как базовая потребность, которую команда пытается закрывать системно.

Социальный ресторан «Перемога» открыл свои двери для всех нуждающихся в помощи. Отдельный акцент сделан на старших жителях, которые из-за ограниченных доходов не всегда могут обеспечить себя полноценной едой. Горячие блюда помогают уменьшить финансовую нагрузку и дают ощущение поддержки.

Значительное внимание уделяют и переселенцам, которые из-за войны потеряли жилье и адаптируются к новым реалиям. Чтобы получить обед, достаточно пройти простую онлайн регистрацию через Telegram-чатбот. После проверки данных посетитель может приходить каждый день.

Заведение работает с 11:00 до 16:00 по адресу: Днепр, улица Владимира Вернадского, 1-3. Здесь готовят питательные блюда из свежих ингредиентов, заботясь о качестве и спокойной, почти домашней атмосфере.

Финансирование инициативы осуществляется частично за счет благотворительных взносов. Команда призывает всех желающих приобщаться – пожертвования принимают онлайн в удобном формате.

Организаторы отмечают: бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются доступными для каждого, кто действительно в этом нуждается, уже сегодня.

