Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня в Дніпрі обіцяє по-справжньому зимову пору.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня в Дніпрі та розкрили, якими будуть дні нової неділі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня у Дніпрі. Розпочнеться все зі прохолодної пори та мінусових температур.

У понеділок 5-ого числа: ясною погодою нас цей день не порадує - хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. Максимальна температура повітря сягне -1°C, а вночі вона впаде до -2°C.

У вівторок, 6.01: температура повітря опуститься до -1°C вночі, вдень триматиметься +5°C. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.

Середа, 7.01: протягом усього дня небосвід вкриється хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. Температурні коливання — від +3 до +6°C.

Четвер, 8 січня: з ранку до самого кінця доби небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний сніг. Впродовж дня температура триматиметься в межах -1…+2°C.

У п’ятницю, 09.01: з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -6…-2°C.

Субота, 10.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Показники термометра коливатимуться від -6 до -2°C.

У неділю 11.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до середини доби він повинен закінчитися. Температурні показники — від -5 до -2°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня у Дніпрі обіцяє прохолодну з снігом та морозами пору.

