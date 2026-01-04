Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 января в Днепре и раскрыли, какими будут дни нового воскресенья, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в Sinoptik.ua.
Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 5 по 11 января в Днепре. Начнется все с прохладного времени и минусовых температур.
В понедельник 5 числа: ясной погодой нас этот день не порадует - облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий снег. Максимальная температура воздуха составит -1°C, а ночью она упадет до -2°C.
Во вторник, 6.01: температура воздуха опустится до -1°C ночью, днем будет держаться +5°C. Облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.
Среда, 7.01: в течение всего дня небосвод покроется облаками. В течение всего дня ожидается мелкий дождь, который к вечеру пойдет сильнее. Температурные колебания от +3 до +6°C.
Четверг, 8 января: с утра до самого конца суток небо будет покрыто тучами. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег. В течение дня температура будет держаться в пределах -1…+2°C.
В пятницу, 09.01: с утра и до конца суток небо будет покрыто облаками. Дождей или снега не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -6…-2°C.
Воскресенье, 10.01: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков. Показатели термометра будут колебаться от -6 до -2°C.
В воскресенье 11.01: В течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром продолжится ночной снег, но к середине суток он должен закончиться. Температурные показатели от -5 до -2°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 5 по 11 января в Днепре обещает прохладную со снегом и морозами пору.
