Подорожание продуктов в Кривом Роге ощутимо в начале 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Местные супермаркеты сообщают о повышении цен на основные группы товаров: бакалея, овощи и молочные товары, что непосредственно влияет на семейные бюджеты.

Крупы демонстрируют небольшой, но стабильный рост. Пшено продается в пределах 32–34 грн за килограмм, а средняя стоимость гречки достигла 47,85. Дешевле всего ее предлагают у Auchan — 39,90, дороже всего — в Megamarket за 61,70. За месяц средняя стоимость зерновых выросла на 2,72, что свидетельствует о постоянном повышении стоимости базовых товаров.

Овощи демонстрируют более значительное удорожание. Помидоры сорта Сливка стоят в среднем 171,10 грн за килограмм. Цена в разных сетях колеблется от 159 до 194. По сравнению с декабрем 2025 года средняя стоимость поднялась более чем на 34 шривна. Такие изменения особенно ощутимы для домохозяйств, ежедневно покупающих свежие овощи.

Молочные продукты растут более умеренно. Сметана "Президент" 15% (350 г) в среднем стоит 57,69 грн. Самые дешевые предложения – в Metro (56,68), а самые дорогие – в Novus (58,99). Рост за последний месяц составил около 1,90, что меньше, чем в случае с овощами, но все же влияет на расходы семей.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Кривом Роге обусловлено сочетанием сезонных факторов, логистических затрат и колебаний цен в разных торговых сетях. Больше всего чувствуют его домохозяйства с ограниченным доходом и пенсионеры, для которых цены на базовые продукты составляют значительную часть расходов.

