Подорожчання продуктів у Дніпрі зумовлене сезонними коливаннями, логістичними витратами та різницею в ціновій політиці мереж.

Подорожчання продуктів у Дніпрі відчутне на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Ціни на основні товари збільшилися в супермаркетах, особливо на овочі та бакалію, що безпосередньо впливає на сімейні бюджети.

Маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5% (250 г) у середньому коштує 43,70 грн. Найдешевше його пропонують у Auchan — 42,40, найдорожче — в Megamarket за 45,70. За останній місяць середня вартість зросла на 4,33, що відображає поступове подорожчання молочних продуктів.

Крупи демонструють стабільне зростання. Пшоно продають у межах 32–34 грн за кілограм, середня ціна становить 33,05. У грудні 2025 року вартість була нижчою на 1,65, що свідчить про повільне, але помітне підвищення вартості зернових.

Овочі, особливо помідори сорту «Сливка», показали найбільший стрибок. Середня ціна досягла 171,10 грн за кілограм. У магазинах Auchan та Novus вони продаються по 159 гривень, у Megamarket — 194,40. За місяць середня вартість піднялася на 34,20, що робить овочі одним із найдорожчих товарів у регіоні.

Експерти відзначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі зумовлене сезонними коливаннями, логістичними витратами та різницею в ціновій політиці мереж. Найбільш чутливі до змін домогосподарства з обмеженими доходами, адже базові харчі складають значну частину їхніх витрат.

Мешканцям радять планувати покупки, порівнювати пропозиції різних супермаркетів і звертати увагу на акції. Такий підхід допомагає контролювати витрати та зменшувати вплив підвищення цін на сімейний бюджет.

