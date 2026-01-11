Подорожание продуктов в Днепре обусловлено сезонными колебаниями, логистическими издержками и разницей в ценовой политике сетей.

Подорожание продуктов в Днепре ощутимо в начале 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Цены на основные товары увеличились в супермаркетах, особенно на овощи и бакалею, что оказывает непосредственное влияние на семейные бюджеты.

Маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5% (250 г) в среднем стоит 43,70 грн. Дешевле его предлагают у Auchan — 42,40, дороже всего — в Megamarket за 45,70. За последний месяц средняя стоимость выросла на 4,33, что отражает постепенное удорожание молочных продуктов.

Крупы демонстрируют стабильный рост. Пшено продается в пределах 32–34 грн за килограмм, средняя цена составляет 33,05. В декабре 2025 года стоимость была ниже на 1,65, что свидетельствует о медленном, но заметном повышении стоимости зерновых.

Овощи, особенно помидоры сорта «Сливка», показали самый большой скачок. Средняя цена достигла 171,10 грн. за килограмм. В магазинах Auchan и Novus они продаются по 159 гривен, в Megamarket – 194,40. За месяц средняя стоимость поднялась на 34,20, что делает овощи одним из самых дорогих товаров в регионе.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Днепре обусловлено сезонными колебаниями, логистическими издержками и разницей в ценовой политике сетей. Наиболее чувствительны к изменениям домохозяйства с ограниченными доходами, ведь базовые продукты составляют значительную часть их расходов.

Жителям советуют планировать покупки, сравнивать предложения разных супермаркетов и обращать внимание на акции. Такой подход помогает контролировать расходы и уменьшать влияние на повышение цен на семейный бюджет.

