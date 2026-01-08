Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре будут оставаться доступными в дальнейшем.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре стали доступны на постоянной основе в рамках городской социальной инициативы, сообщает Politeka.

О запуске соответствующего формата помощи проинформировали организаторы проекта.

Формат помощи предусматривает ежедневное оказание горячих обедов людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Организаторы объявили о запуске стабильной системы поддержки без продолжительных проверок и бумажных процедур. Воспользоваться предложением могут внутренне перемещенные лица и жители почтенного возраста, нуждающиеся в базовой продовольственной помощи.

Следует также отметить, что проект направлен на уменьшение финансового давления и обеспечение регулярного питания. Такой подход рассматривается как важный фактор социального равновесия в прифронтовом регионе.

Прием посетителей совершает социальный ресторан «Победа». Особый фокус делают на гражданах, потерявших дома или проходящих адаптацию после переезда.

Для получения блюд необходимо пройти краткую онлайн-регистрацию через Telegram-чатбот. После подтверждения данных, доступ открывается без повторных заявлений.

Заведение работает с 11:00 до 16:00 по адресу: Днепр, улица Владимира Вернадского, 1-3. При подготовке используют свежие ингредиенты с соблюдением санитарных требований.

Финансовую часть обеспечивают благотворители и партнеры. Организаторы подчеркивают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре будут оставаться доступными в дальнейшем, а масштабы инициативы будут корректироваться в соответствии с имеющимися ресурсами.

