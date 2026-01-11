Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 12 по 18 січня.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 12 по 18 січня будуть діяти через заплановані роботи, проте це стосуються лише окремих громад, пише Politeka.net.

Про це інформують кілька громад з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Для зручності складено графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 12 по 18 січня.

12 січня з 10 до 17 години через профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада не буде світла в селищі Губиниха за адресами:

Базарна — №2, 2/А, 3–9, 10–23, 25–35, 41, Б/Н

Бузкова — №1/А, 3, 3/А, 4–6, 8/А, 10, 13–55, 57, 59, 61, 63 (63/А, 63/Б, 63/В, 63/Г, 63/Д, 63Е, 63З, 63К, 63_Ж), 65, 67, 69, 71, 73

Весняна — №1, 2–6, 9, 15

Вишнева — №1–3, 5–9, 10–17, 20, 22–24, 27, 28, 30, 34, 36

Вокзальна — №1–4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Гагаріна — №1–12, 14, 16, 18

Залізнична — №1–14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Затишна — №1–3, 5/А, 6–8, 11

Зелена — №1–2, 4–9, 10–11, 13–14, 16, 18, 20, 22, 28, 32, 34, 36/А, 38, 42, Б/Н

Калинова — №1–5, 7, 9, 10, 12, 14–23, 30, 32, 8/А

Київська — №1–4, 6–9, 10–24, 26–27, 29–33, 36–42, 44, 46 (46/А, 46/Б, 46/В, 46/Г, 46/Д), 48, 50, 56, 62, 64/А, 70, 72

Короленка — №1, 2, 4, 7

Кошового Олега — №1–20, 22

Миру — №3, 5, 7–8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, Б/Н

Мічуріна — №1–9, 10–23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Набережна — №2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30

Нова — №1–6

Осіння — №1–5, 7–9, 10–16, 19–22, 26–34, 36–40, 42–50, 52–54, 57–62, 64–75, 77–79, 81, 84 (84А, 84Б, 84В), 86, 88–93, 95–99, 100/А–111, 113, 116, 118, 120 (120/А), 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 154, 158, 160, 162, Б/Н

Першотравнева — №1, 1/А, 2–4, 6–8, 10–12, 13А, 14, 16–20, 22–26, 30–33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Побережна — №1–6, 9, 5/А

Пожежна — №7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Привокзальна — №1, 3–6, 8, 16, 16/А, Б/Н

Свічкаренка — №1–9, 10–16, 18–24, 26–33, 35–37, 39–41, 43–49, 50–53, 54/А, 56–58, 60–62, 66–69, 72, 76, 78, 80, 82, 84

Тиха — №1–3, 6–12, 15, 18–26, 28–29, 31

Тупа — №1, 3–5, 7–10, 13–19, 21–29, 32–36, 38, 40, 44, 46, 48, 50

Центральна — №1–7, 9–16, 19, 22–23, 26–29, 31–39, 42, 44 (44/А), 45–49, 51, 53–59, 61–69, 70–79, 80–89, 91–99, 100–121 (121/А), 122, 124, 126, 128–129 (129/А), 130–139, 140–149, 150–153, 155–159, 160–167, 169–178, 180–183, 185–189, 190–197, 199–207, 209–219, 220–224, 226, 228 (228/А), 230 (230/А), 232, Б/Н

Шевченка — №1–3, 6–9, 10, 12–23, 26, 28, 30, 6/кв.1, 8/А, Б/Н

пров. Залізничний — №1–11

пров. Осипенка — №1, 5, 7, 9, 11, 13, 19

пров. Першотравневий — №2, 4–6, 11

пров. Шкільний — №2–9, 10–13, 17–18, 4/А

Також 12 числа обмеження вводяться з 8 до 18 години в таких населених пунктах:

с-ще Дослідне: вул. Авіаторів — №5

с. Новоолександрівка вулиці:

Дніпровська — №72

Малинова — №11-Б

Шкільна — №14

13 січня знеструмлення заплановане на період із 12:00 до 18:30 в селі Межиріч на вулицях:

Молодіжна — №53

Нечуя-Левицького — №56

Зелена — №72, №74, б/н

Соборна — №104, б/н

Широка

Шевченка

Сонячна

Яцуненка

Центральна — №110, б/н

Мавринська

пров. Виконкомівський — №1, №15, №19, №21

пров. Шкільний — №4, №6

пров. Тихий

Також відключення відбудуться 13 грудня у населеному пункті Божедарівка — електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 15:00 за окремими адресами:

Костенко Ліни — буд. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 14/А, 16, 17/А

Польова — буд. 7/1, 7/В, 8, 9, 10, 11, 11/А, 16/Б

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

