Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 12 по 18 января.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 12 по 18 января будут действовать из-за запланированных работ, однако это касается только отдельных общин, пишет Politeka.net.

Об этом информируют несколько общин со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Для удобства составлены графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 12 по 18 января.

12 января с 10 до 17 часов из-за профилактических работ в пределах Губинисской территориальной громады не будет света в поселке Губыныха по адресам:

Базарна — №2, 2/А, 3–9, 10–23, 25–35, 41, Б/Н

Бузкова — №1/А, 3, 3/А, 4–6, 8/А, 10, 13–55, 57, 59, 61, 63 (63/А, 63/Б, 63/В, 63/Г, 63/Д, 63Е, 63З, 63К, 63_Ж), 65, 67, 69, 71, 73

Весняна — №1, 2–6, 9, 15

Вышнева — №1–3, 5–9, 10–17, 20, 22–24, 27, 28, 30, 34, 36

Вокзальна — №1–4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Гагарина — №1–12, 14, 16, 18

Зализнычна — №1–14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Затышна — №1–3, 5/А, 6–8, 11

Зелена — №1–2, 4–9, 10–11, 13–14, 16, 18, 20, 22, 28, 32, 34, 36/А, 38, 42, Б/Н

Калынова — №1–5, 7, 9, 10, 12, 14–23, 30, 32, 8/А

Кыивська — №1–4, 6–9, 10–24, 26–27, 29–33, 36–42, 44, 46 (46/А, 46/Б, 46/В, 46/Г, 46/Д), 48, 50, 56, 62, 64/А, 70, 72

Короленка — №1, 2, 4, 7

Кошового Олега — №1–20, 22

Мыру — №3, 5, 7–8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, Б/Н

Мичурина — №1–9, 10–23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Набережна — №2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30

Нова — №1–6

Осиння — №1–5, 7–9, 10–16, 19–22, 26–34, 36–40, 42–50, 52–54, 57–62, 64–75, 77–79, 81, 84 (84А, 84Б, 84В), 86, 88–93, 95–99, 100/А–111, 113, 116, 118, 120 (120/А), 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 154, 158, 160, 162, Б/Н

Першотравнева — №1, 1/А, 2–4, 6–8, 10–12, 13А, 14, 16–20, 22–26, 30–33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Побережна — №1–6, 9, 5/А

Пожежна — №7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Прывокзальна — №1, 3–6, 8, 16, 16/А, Б/Н

Свичкаренка — №1–9, 10–16, 18–24, 26–33, 35–37, 39–41, 43–49, 50–53, 54/А, 56–58, 60–62, 66–69, 72, 76, 78, 80, 82, 84

Тыха — №1–3, 6–12, 15, 18–26, 28–29, 31

Тупа — №1, 3–5, 7–10, 13–19, 21–29, 32–36, 38, 40, 44, 46, 48, 50

Центральна — №1–7, 9–16, 19, 22–23, 26–29, 31–39, 42, 44 (44/А), 45–49, 51, 53–59, 61–69, 70–79, 80–89, 91–99, 100–121 (121/А), 122, 124, 126, 128–129 (129/А), 130–139, 140–149, 150–153, 155–159, 160–167, 169–178, 180–183, 185–189, 190–197, 199–207, 209–219, 220–224, 226, 228 (228/А), 230 (230/А), 232, Б/Н

Шевченка — №1–3, 6–9, 10, 12–23, 26, 28, 30, 6/кв.1, 8/А, Б/Н

пер. Зализнычный — №1–11

пер. Осипенка — №1, 5, 7, 9, 11, 13, 19

пер. Першотравневый — №2, 4–6, 11

пер. Шкильный — №2–9, 10–13, 17–18, 4/А

Также 12 числа ограничения вводятся с 8 до 18 часов в следующих населенных пунктах:

пос. Дослидне: ул. Авиаторив — №5

с. Новоалександривка улицы:

Днипровська — №72

Малынова — №11-Б

Шкильна — №14

13 января обесточивание запланировано на период с 12:00 до 18:30 в селе Межырич на улицах:

Молодижна — №53

Нечуя-Левицького — №56

Зелена — №72, №74, б/н

Соборна — №104, б/н

Широка

Шевченка

Сонячна

Яцуненка

Центральна — №110, б/н

Маврынська

пер. Выконкомивськый — №1, №15, №19, №21

пер. Шкильный — №4, №6

пер. Тихий

Также отключения состоятся 13 декабря в населенном пункте Божедаривка - электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 15:00 по отдельным адресам:

Костенко Лины - дом. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 14/А, 16, 17/А

Полевая — дом. 7/1, 7/В, 8, 9, 10, 11, 11/А, 16/Б

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

