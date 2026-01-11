Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається державою українцям, які втратили дім або потребують тимчасового проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає надання квартир та будинків із спеціального фонду, який формують сільські, селищні та міські ради, а також уповноважені органи, повідомляє Politeka.

У межах цього фонду внутрішньо переміщені особи можуть отримати помешкання на строк до одного року, а за необхідності термін перебування може бути продовжений.

Площа житлових приміщень визначається залежно від кількості членів сім’ї, при цьому на одну особу має припадати не менше 6 кв.м.

Для отримання безкоштовного житла у Дніпроперовській області ВПО мають стати на облік громадян, які потребують тимчасового проживання.

Для цього необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад або районних державних адміністрацій.

Кожному заявнику присвоюється обліковий номер, за яким відстежується його право на помешкання. Безкоштовне житло для ВПО у Дніппропетровській області надається з урахуванням бальної системи, яка визначає пріоритетність поселення.

Першочергове право на приміщення мають багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, та пенсіонери, чий будинок було зруйновано або він став непридатним для проживання через збройну агресію Російської Федерації.

Важливо підготувати повний пакет документів, включно з копіями документів, що підтверджують особу, громадянство, родинні зв’язки, довідку переселенця та підтвердження пріоритетності поселення.

Переселенці можуть звертатися до контакт-центрів із розміщення тимчасово евакуйованих осіб, щоб уточнити наявність помешкань та умови поселення.

