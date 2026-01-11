Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется государством украинцам, потерявшим дом или нуждающимся в временном проживании.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает предоставление квартир и домов из специального фонда, формируемого сельскими, поселковыми и городскими советами, а также уполномоченными органами, сообщает Politeka.

В пределах этого фонда внутренне перемещенные лица могут получить жилище на срок до одного года, а при необходимости срок пребывания может быть продлен.

Площадь жилых помещений определяется в зависимости от количества членов семьи, при этом на одного человека должно приходиться не менее 6 кв.

Для получения бесплатного жилья в Днепроперовской области ВПЛ должны стать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании.

Для этого необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов или районных государственных администраций.

Каждому заявителю присваивается учетный номер, за которым отслеживается его право на жилище. Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется с учетом балльной системы, которая определяет приоритетность поселения.

Первоочередное право на помещение имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди и пенсионеры, чей дом был разрушен или он стал непригодным для проживания из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Важно подготовить полный пакет документов, включая копии документов, подтверждающих личность, гражданство, родственные связи, справку переселенца и подтверждение приоритетности поселения.

Переселенцы могут обращаться в контакт-центры по размещению временно эвакуированных лиц, чтобы уточнить наличие помещений и условия поселения.

