Прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня в Дніпрі обіцяє по-справжньому зимову пору.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня в Дніпрі та розповіли, яких сюрпризів чекати в ці зимові дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня в Дніпрі. Розпочнеться все зі прохолодної пори та мінусових температур.

У понеділок 12-ого числа: у місті майже весь день триматиметься пасмурність, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне -9°C, а вночі вона впаде до -11°C.

У вівторок, 13.01: температура повітря опуститься до -11°C вночі, вдень триматиметься -6°C. Хмарна погода буде триматися до самого вечора.

Середа, 14.01: ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів. Температурні коливання — від -14 до -7°C.

Четвер, 15 січня: з ранку до самого кінця доби небо буде вкрите хмарами. Впродовж дня температура триматиметься в межах -12…-7°C. Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди. Спостерігали також за місяцем: якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру.

У п’ятницю, 16.01: з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -11…-6°C.

Субота, 17.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Показники термометра коливатимуться від -9 до -6°C.

У неділю 18.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температурні показники — від -9 до -6°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня у Дніпрі обіцяє прохолодну з морозами пору.

