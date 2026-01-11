Прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Днепре обещает по-настоящему зимнее время.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Днепре и рассказали, каких сюрпризов ждать в эти зимние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Днепре. Начнется все с прохладного времени и минусовых температур.

В понедельник 12 числа: в городе почти весь день будет держаться пасмурность, лишь вечером небо прояснится. Без осадков. Максимальная температура воздуха -9°C, а ночью она упадет до -11°C.

Во вторник, 13.01: температура воздуха опустится до -11°C ночью, днем ​​будет -6°C. Облачность будет держаться до самого вечера.

Среда, 14.01: ясное утро придет на смену облачность, которая сохранится до самого вечера. Без осадков. Температурные колебания от -14 до -7°C.

Четверг, 15 января: с утра до самого конца суток небо будет покрыто облаками. В течение дня температура будет держаться в пределах -12...-7°C. Синие вечерние облака в этот день предсказывали смену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога острые и яркие, следует ожидать ветра.

В пятницу, 16:01: с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками. Дождей или снега не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -11...-6°C.

Суббота, 17.01: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков. Показатели термометра будут колебаться от -9 до -6°C.

В воскресенье 18.01: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температурные показатели от -9 до -6°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Днепре обещает прохладную с морозами пору.

