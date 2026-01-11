Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Днепре и рассказали, каких сюрпризов ждать в эти зимние дни, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в Sinoptik.ua.
Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Днепре. Начнется все с прохладного времени и минусовых температур.
В понедельник 12 числа: в городе почти весь день будет держаться пасмурность, лишь вечером небо прояснится. Без осадков. Максимальная температура воздуха -9°C, а ночью она упадет до -11°C.
Во вторник, 13.01: температура воздуха опустится до -11°C ночью, днем будет -6°C. Облачность будет держаться до самого вечера.
Среда, 14.01: ясное утро придет на смену облачность, которая сохранится до самого вечера. Без осадков. Температурные колебания от -14 до -7°C.
Четверг, 15 января: с утра до самого конца суток небо будет покрыто облаками. В течение дня температура будет держаться в пределах -12...-7°C. Синие вечерние облака в этот день предсказывали смену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога острые и яркие, следует ожидать ветра.
В пятницу, 16:01: с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками. Дождей или снега не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -11...-6°C.
Суббота, 17.01: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков. Показатели термометра будут колебаться от -9 до -6°C.
В воскресенье 18.01: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температурные показатели от -9 до -6°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Днепре обещает прохладную с морозами пору.
