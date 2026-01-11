Графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Дніпропетровській області дає змогу для місцевих мешканців підготуватися до незручностей.

Графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Дніпропетровській області введуть у кількох громадах через планові роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Дніпропетровській області охоплює Губиниську, Магдалинівську, Підгородненську та Павлоградську територіальні громади.

У цих ТГ заплановані роботи на газових трубопроводах низького тиску, які потребують тимчасового перекриття блакитного палива для забезпечення безпеки.

У Губиниській громаді без блакитного палива залишаться 93 споживачі приватного сектору. Роботи заплановані на 12.01 та 13.01 з 09:00 до 16:00.

У Магдалинівській ТГ тимчасово відключать постачання для 321 споживача приватного сектору та 5 комунально-побутових об’єктів. Роботи відбуватимуться 12.01, 13.01, 14.01, 15.01 та 16.01 січня з 09:00 до 16:00 (16.01 – до 15:00).

Відповідальні служби просять абонентів уважно дотримуватись правил безпеки та перекривати газові пристрої на час робіт.

У Підгородненській ТГ плануються незручності для 339 жителів приватного сектору та 5 комунально-побутових об’єктів. Ремонти заплановані на 14.01, 15.01 та 16.01 з 09:00 до 16:00 (16.01 – до 15:00).

У Павлоградській ТГ тимчасове припинення газопостачання зачепить 94 абоненти приватного сектору 14.01 з 08:30 до 16:30.

Представники місецевої філії "Газмережі" наголошують, що графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Дніпропетровській області створений для безпечного проведення газонебезпечних робіт та мінімізації ризиків аварій.

