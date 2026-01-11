График отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Днепропетровской области позволяет местным жителям подготовиться к неудобствам.

График отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Днепропетровской области будет введен в нескольких общинах из-за плановых работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Днепропетровской области охватывает Губинисскую, Магдалиновскую, Подгородненскую и Павлоградскую территориальные общины.

В этих ТГ запланированы работы на газовых трубопроводах низкого давления, требующих временного перекрытия голубого топлива для обеспечения безопасности.

В Губинисской общине без голубого топлива останутся 93 потребителя частного сектора. Работы запланированы на 12.01 и 13.01 с 09:00 до 16:00.

В Магдалиновской ТГ временно отключат поставки для 321 потребителя частного сектора и 5 коммунально-бытовых объектов. Работы будут проходить 12.01, 13.01, 14.01, 15.01 и 16.01 января с 09:00 до 16:00 (16.01 – до 15:00).

Ответственные службы просят абонентов внимательно соблюдать правила безопасности и перекрывать газовые устройства на время работы.

В Подгородненской ТГ планируется неудобство для 339 жителей частного сектора и 5 коммунально-бытовых объектов. Ремонты запланированы на 14.01, 15.01 и 16.01 с 09:00 до 16:00 (16:01 - до 15:00).

В Павлоградской ТГ временное прекращение газоснабжения коснется 94 абонентов частного сектора 14.01 с 08:30 до 16:30.

Представители местного филиала "Газсети" отмечают, что график отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Днепропетровской области создан для безопасного проведения газоопасных работ и минимизации рисков аварий.

