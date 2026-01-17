Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області допоможе підтримати профілактику та раннє виявлення захворювань.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області стане доступною з 1 січня 2026 року в рамках програми «Скринінг здоров’я 40+», повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та проблем ментального здоров’я, щоб своєчасно запобігати ускладненням.

Кожен громадянин віком від 40 років отримає персональне запрошення в додатку «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження запрошення на Дія.Картку буде зараховано 2000 гривень, які можна витратити виключно на проходження скринінгу. Ті, хто не користується додатком, зможуть отримати фінансування через банки або ЦНАПи.

Обстеження проводитимуть у державних, комунальних та приватних медичних закладах, що відповідають стандартам МОЗ і НСЗУ. Незабаром відомство оприлюднить повний перелік установ, де можна пройти процедуру.

Фахівці наголошують, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області допоможе підтримати профілактику та раннє виявлення захворювань, що покращує якість життя старших людей і дозволяє своєчасно реагувати на ризики.

На реалізацію скринінгу у 2026 році передбачено 10 мільярдів гривень у Держбюджеті. МОЗ, НСЗУ, Мінцифра та партнери координують впровадження програми, щоб забезпечити безперебійний доступ до обстежень для всіх громадян.

Громадянам радять стежити за оновленнями та своєчасно користуватися можливістю, щоб максимально ефективно скористатися фінансовою підтримкою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: популярних товарів не вистачає, в чому проблема.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Кривому Розі: які ціни тепер актуальні.