Денежное помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области поможет поддержать профилактику и раннее выявление заболеваний.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области станет доступна с 1 января 2026 года в рамках программы «Скрининг здоровья 40+», сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инициатива направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и проблем ментального здоровья, чтобы своевременно предотвращать осложнения.

Каждый гражданин от 40 лет получит персональное приглашение в приложении «Действие» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения приглашения на Действие.Карте будет зачислено 2000 гривен, которые можно потратить исключительно на прохождение скрининга. Не пользующиеся приложением смогут получить финансирование через банки или ЦНАПы.

Обследования будут проводиться в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях, отвечающих стандартам Минздрава и НСЗУ. Вскоре ведомство обнародует полный список учреждений, где можно пройти процедуру.

Специалисты отмечают, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области поможет поддержать профилактику и раннее выявление заболеваний, что улучшает качество жизни пожилых людей и позволяет своевременно реагировать на риски.

На реализацию скрининга в 2026 году предусмотрено 10 млрд. гривен в Госбюджете. Минздрав, НСЗУ, Минцифр и партнеры координируют внедрение программы, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к обследованиям для всех граждан.

Гражданам советуют следить за обновлениями и своевременно пользоваться возможностью максимально эффективно воспользоваться финансовой поддержкой.

