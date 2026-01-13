Дефіцит продуктів у Дніпровській області формується через сезонні чинники та обмежені можливості швидкого нарощування виробництва.

Дефіцит продуктів у Дніпровській області вже впливає на цінники тепличних овочів і стає помітним для покупців, повідомляє Politeka.net.

Найвідчутніше подорожчання зафіксовано у сегменті томатів.

Аналітики пояснюють зростання вартості завершенням сезону тепличного вирощування. Пропозиція різко скоротилася, тоді як попит з боку населення залишається стабільним. Це створює додатковий тиск на ринок.

Ситуацію ускладнює обмежене постачання імпортної продукції. Закордонні партії надходять невеликими обсягами, а середня ціна таких томатів за тиждень зросла приблизно на 20%, що впливає на загальний рівень у торговельних мережах.

Подібні тенденції спостерігаються і серед тепличних огірків. Активні закупівлі з боку магазинів у поєднанні з низькими залишками змушують продавців переглядати розцінки у бік підвищення.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпровській області формується через сезонні чинники та обмежені можливості швидкого нарощування виробництва. За таких умов різниця у вартості між окремими торговими точками може бути суттєвою.

Фахівці радять споживачам уважно стежити за змінами, порівнювати пропозиції у різних мережах та планувати закупівлі заздалегідь, щоб зменшити витрати на базові овочі в період обмеженої пропозиції.

Крім того, у Дніпропетровській області люди також мають можливість отримати безкоштовні продукти. Йдеться про роздачу продуктових коробок, розрахованих на 30 днів. Такий набір покриває близько 60% середньої місячної норми калорій. До складу входять базові харчі тривалого зберігання, зокрема борошно, різні крупи, макаронні вироби, соняшникова олія, м’ясні та бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

