Дефицит продуктов в Днепровской области уже оказывает влияние на ценники тепличных овощей и становится заметным для покупателей, сообщает Politeka.net.
Самое ощутимое подорожание зафиксировано в сегменте томатов.
Аналитики объясняют рост стоимости завершением сезона тепличного выращивания. Предложение резко сократилось, в то время как спрос со стороны населения остается стабильным. Это создает дополнительное давление на рынок.
Ситуацию усложняет ограниченная поставка импортной продукции. Зарубежные партии поступают небольшими объемами, а средняя цена таких томатов за неделю выросла примерно на 20%, что влияет на общий уровень в торговых сетях.
Подобные тенденции наблюдаются и среди тепличных огурцов. Активные закупки со стороны магазинов в сочетании с низкими остатками заставляют продавцов пересматривать цены в сторону повышения.
Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Днепровской области формируется из-за сезонных факторов и ограниченных возможностей быстрого наращивания производства. В таких условиях разница в стоимости между отдельными торговыми точками может быть существенной.
Специалисты советуют потребителям внимательно следить за изменениями, сравнивать предложения в разных сетях и планировать закупки заранее, чтобы снизить затраты на базовые овощи в период ограниченного предложения.
Кроме того, в Днепропетровской области у людей также есть возможность получить бесплатные продукты. Речь идет о раздаче продуктовых коробок, рассчитанных на 30 дней. Такой набор охватывает около 60% средней месячной нормы калорий. В состав входят базовые продукты длительного хранения, в том числе мука, разные крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, мясные и бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль.
Источник: AgroReview.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: популярных товаров не хватает, в чем проблема.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены в январе.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кривом Роге: какие цены теперь актуальны.