Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає більш доступною завдяки кільком актуальним вакансіям для місцевих мешканців у різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонується у приватних школах, на складах та в комунальних господарствах, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найцікавіші варіанти роботи для пенсіонерів у Дніпрі на платформі work.ua.

До прикладу, приватна школа «Абрикос» шукає вчителя математики, який готовий проводити уроки для дітей різного віку та підтримувати їхній інтерес до предмету.

Вакансія передбачає гнучкий графік і зарплату від 20 000 до 40 000 грн, залежно від завантаження та досвіду. Окрім цього, працівник отримує оплачуване харчування (сніданок і обід), а також можливості для професійного розвитку та участі у внутрішніх тренінгах.

Не лише освітні заклади шукають досвідчених працівників. Компанія Генезіс-Україна Інжинірінг потребує вантажників-комплектувальників для складу готової продукції.

Співробітникам пропонують денні або нічні зміни, своєчасну оплату, доставку до локації і можливе проживання на території складу за адресою вулиця Люблянська, 6.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Дніпрі стосується посади завідувача господарства з зарплатою 9000–10 000 грн.

Обов’язки включають організацію господарської діяльності, контроль за станом приміщень, ведення документації та закупівлі матеріальних ресурсів.

Графік стандартний, пн-пт з 09:00 до 18:00, а офіційне працевлаштування і комфортний офіс роблять цю вакансію привабливою для людей старшого віку.

Важливо зазначити, що зайнятість у місті передбачає як фізичні, так і адміністративні завдання, тож кожен може обрати напрямок відповідно до власних можливостей та досвіду.

