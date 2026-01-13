Работа для пенсионеров в Днепре становится доступнее благодаря нескольким актуальным вакансиям для местных жителей в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Днепре предлагается в частных школах, складах и коммунальных хозяйствах, сообщает Politeka.

Мы собрали интересные варианты работы для пенсионеров в Днепре на платформе work.ua.

К примеру, частная школа «Абрикос» ищет учителя математики, который готов проводить уроки для детей всех возрастов и поддерживать их интерес к предмету.

Вакансия предусматривает гибкий график и зарплату от 20 000 до 40 000 грн в зависимости от загрузки и опыта. Кроме того, работник получает оплачиваемое питание (завтрак и обед), а также возможности для профессионального развития и участия во внутренних тренингах.

Не только образовательные учреждения ищут опытных работников. Компания Генезис-Украина Инжиниринг нуждается в грузчиках-комплектовщиках для состава готовой продукции.

Сотрудникам предлагают дневные или ночные смены, своевременную оплату, доставку в локацию и возможное проживание на территории склада по адресу улица Люблянская, 6.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Днепре касается должности заведующего хозяйством с зарплатой 9000–10 000 грн.

Обязанности включают в себя организацию хозяйственной деятельности, контроль за состоянием помещений, ведение документации и закупки материальных ресурсов.

График стандартный, пн-пт с 09:00 до 18:00, а официальное трудоустройство и комфортный офис делают эту вакансию привлекательной для людей постарше.

Важно отметить, что занятость в городе предполагает как физические, так и административные задачи, поэтому каждый может выбрать направление в соответствии с собственными возможностями и опытом.

