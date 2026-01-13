Запроваджено новий графік руху транспорту в Дніпрі, тимчасові зміни в організації дорожнього проїзду та роботі громадського транспорту.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі діє на важливому маршруті до кінця січня, тому важливо знати про всі зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в Телеграмм-каналі "Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради".

До 25 січня у Дніпрі тимчасово обмежено проїзд на проспекті Дмитра Яворницького. Перекриття стосується проїзної частини в районі будинку №82 у напрямку Центрального залізничного вокзалу.

Через обмеження автобусні маршрути №87Б, №101А, №146Б та №157А у напрямку вокзалу здійснюють об’їзд перекритої ділянки, тобто їздять за новим графіком руху транспорту в Дніпрі. Проїзд транспорту організовано вулицями Лазаря Глоби, Старокозацькою та Степана Бандери, що дозволяє забезпечити безперервне транспортне сполучення з урахуванням чинних обмежень.

Також змінено маршрут тролейбуса «Б». Він курсує за схемою: проспект Дмитра Яворницького — вулиця Лазаря Глоби — проспект Лесі Українки — вулиця 128-ї Бригади територіальної оборони — проспект Дмитра Яворницького, після чого продовжує проїзд за основним маршрутом. При цьому заїзд на площу Вокзальну тимчасово не здійснюється.

Окрім громадського, на зазначеній ділянці повністю перекрито рух для приватних автомобілів. Водіям рекомендують завчасно планувати маршрути пересування, враховуючи обмеження та можливе збільшення часу в дорозі.

Як повідомляють у міських службах, перекриття пов’язане з проведенням відновлювальних робіт на будівельному майданчику КП «Дніпровський метрополітен».

Необхідність виконання робіт зумовлена значною кількістю опадів та різкими перепадами температури, що призвели до зсуву та руху незакріпленого ґрунту. Роботи спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху та стабільності інфраструктури.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.