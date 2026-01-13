Введен новый график движения транспорта в Днепре, временные изменения в организации дорожного проезда и работе общественного транспорта.

Новый график движения транспорта в Днепре действует на важном маршруте до конца января, поэтому важно знать все изменения, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале "Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета".

До 25 января в Днепре временно ограничен проезд по проспекту Дмитрия Яворницкого. Перекрытие касается проезжей части в районе дома №82 в направлении Центрального железнодорожного вокзала.

Из-за ограничений автобусные маршруты №87Б, №101А, №146Б и №157А в направлении вокзала совершают объезд перекрытого участка, то есть ездят по новому графику движения транспорта в Днепре. Проезд транспорта организован по улицам Лазаря Глобы, Староказацкой и Степана Бандеры, что позволяет обеспечить непрерывное транспортное сообщение с учетом действующих ограничений.

Также изменен маршрут троллейбуса "Б". Он курсирует по схеме: проспект Дмитрия Яворницкого – улица Лазаря Глобы – проспект Леси Украинки – улица 128-й Бригады территориальной обороны – проспект Дмитрия Яворницкого, после чего продолжает проезд по основному маршруту. При этом заезд на Вокзальную площадь временно не осуществляется.

Кроме общественного, на данном участке полностью перекрыто движение для частных автомобилей. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения, учитывая ограничения и возможное увеличение времени в пути.

Как сообщают в городских службах, перекрытие связано с проведением восстановительных работ на строительной площадке КП "Днепровский метрополитен".

Необходимость выполнения работ обусловлена ​​значительным количеством осадков и резкими перепадами температуры, которые привели к смещению и движению незакрепленного грунта. Работы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и устойчивости инфраструктуры.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.