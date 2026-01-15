Подорожчання продуктів у Дніпрі вже відчули місцеві жителі, коли початок січня 2026 року приніс зміни в цінниках на базові товари.

Подорожчання продуктів у Дніпрі у січні торкнулося різних категорій товарів, повідомляє Politeka.

Подорожчання окремих продуктів у Дніпрі можна простежити, аналізуючи дані з офіційного сайту Мінфіну.

Середні ціни на курятину зросли порівняно з груднем 2025 року. Стегно курятини в мережах Novus і Megamarket коштує по 159,00 грн за кілограм, у Auchan – 154,00 грн, тоді як у грудні середня ціна становила 137,91 грн.

Гомілка курятини зараз коштує 102,05 грн, а тушка – 119,75 грн. Філе курятини продається по 244,37 грн за кілограм. Продукція бренду "Наша ряба" також піднялася у вартості: стегно – 151,98 грн, гомілка – 124,40 грн, філе – 267,68 грн.

Підвищення пов’язують із зростанням витрат на корми, енергоносії та логістику через бойові дії на сході країни. Яйця курячі також виросли в ціні у різних форматах упаковки.

Десять штук "Квочка" коштують 83,95 грн, а 18 штук "Ясенсвіт" – 138,75 грн. Тридцять штук "Ясенсвіт" у середньому продаються по 251,10 грн. Порівняно з груднем 2025 року ціни зросли на 0,96% і 1,46% відповідно.

Консервовані оливки Іберіка теж пішли вгору. Зелені без кісточки 170 гр продають по 44,90 грн, а чорні з кісточкою 300 гр – у середньому по 114,63 грн.

Порівняно з груднем 2025 року середня вартість на чорні оливки зросла з 111,71 грн до 114,63 грн, а зелені – з 43,27 грн до 44,90 грн.

Фахівці зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі спричинене не лише локальними чинниками, але й загальноекономічними процесами.

Інфляція, зміни курсу долара, зростання цін на корми та енергоносії безпосередньо впливають на кінцеву вартість м’ясної та молочної продукції.

