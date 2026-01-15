Подорожание продуктов в Днепре уже почувствовали местные жители, когда начало января 2026 принесло изменения в ценниках на базовые товары.

Подорожание продуктов в Днепре в январе коснулось разных категорий товаров, сообщает Politeka.

Подорожание отдельных продуктов в Днепре можно проследить, анализируя данные официального сайта Минфина.

Средние цены на курятину выросли по сравнению с декабрем 2025 года. Бедро курятины в сетях Novus и Megamarket стоит по 159,00 грн. за килограмм, у Auchan – 154,00 грн., тогда как в декабре средняя цена составляла 137,91 грн.

Голень курятины сейчас стоит 102,05 грн, а тушка – 119,75 грн. Филе курятины продается по 244,37 грн за килограмм. Продукция бренда "Наша Ряба" также поднялась в стоимости: бедро – 151,98 грн, голень – 124,40 грн, филе – 267,68 грн.

Повышения связывают с ростом затрат на корма, энергоносители и логистику из-за боевых действий на востоке страны. Куриные яйца также выросли в цене в различных форматах упаковки.

Десять штук "Наседка" стоят 83,95 грн, а 18 штук "Ясенсвит" - 138,75 грн. Тридцать штук "Ясенсвит" в среднем продаются по 251,10 грн. По сравнению с декабрем 2025 г. цены выросли на 0,96% и 1,46% соответственно.

Консервированные оливки Иберика тоже пошли вверх. Зеленые без косточки 170 г продают по 44,90 грн, а черные с косточкой 300 гр – в среднем по 114,63 грн.

По сравнению с декабрем 2025 средняя стоимость на черные оливки выросла с 111,71 грн до 114,63 грн, а зеленые – с 43,27 грн до 44,90 грн.

Специалисты отмечают, что подорожание продуктов в Днепре обусловлено не только локальными факторами, но и общеэкономическими процессами.

Инфляция, изменения курса доллара, рост цен на корма и энергоносители оказывают непосредственное влияние на конечную стоимость мясной и молочной продукции.

