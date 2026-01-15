Графік відключення води до 16 січня у Дніпрі передбачає тривалі неприємності для окремих місцевих жителів, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення води до 16 січня у Дніпрі торкнеться абонентів-боржників приватного сектору Амур-Нижньодніпровського району, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал» ДМР, графік відключення води до 16 січня у Дніпрі охоплює конкретні вулиці міста, де накопичилася заборгованість перед підприємством.

Всього заборгованість мешканців приватного сектору на цих адресах становить 255 827,75 гривень. Зокрема, обмеження торкнуться таких адрес:

вул. Сержа Лифара – 1 абонент, борг 12 219,54 грн; вул. Симиренківська – 2 абоненти, борг 28 152,68 грн; вул. Фастівська – 1 абонент, борг 62 379,56 грн; вул. Євгена Вирового – 1 абонент, борг 24 733,32 грн; вул. Просвітянська – 1 абонент, борг 11 364,61 грн.

Вул. Ясельна – 3 абоненти, борг 31 946,31 грн; вул. Стефана Таранушенка – 2 абоненти, борг 50 118,45 грн; вул. Швидкісна – 1 абонент, борг 7 389,09 грн; вул. Галі Мазуренко – 2 абоненти, борг 17 783,21 грн; туп. Лифарівський – 1 абонент, борг 9 740,98 грн.

Представники комунального підприємства наголосили, що графік відключення води до 16 січня у Дніпрі був складений з урахуванням заборгованостей, щоб споживачі мали можливість врегулювати фінансові питання і уникнути непотрібних перебоїв у майбутньому.

Вони закликали мешканців терміново сплатити борги або укласти договір реструктуризації через Центри абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» чи районні абонентські служби.

Важливо, що перекриття води для боржників заплановане на період з 12.01 до 16.01 2026 року.

