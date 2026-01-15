График отключения воды до 16 января в Днепре предусматривает длительные неприятности для отдельных местных жителей и рассказываем детали.

График отключения воды до 16 января в Днепре коснется абонентов-должников частного сектора Амур-Нижнеднепровского района, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте КП «Днепропроводоканал» ДМР, график отключения воды до 16 января в Днепре охватывает конкретные улицы города, где накопилась задолженность перед предприятием.

Всего задолженность жителей частного сектора по этим адресам составляет 255 827,75 гривен. В частности, ограничения коснутся следующих адресов:

ул. Сержа Лифара – 1 абонент, долг 12 219,54 грн; ул. Симиренковская – 2 абонента, долг 28 152,68 грн; ул. Фастовская – 1 абонент, долг 62 379,56 грн; ул. Евгения Вирового – 1 абонент, долг 24 733,32 грн; ул. Просвецкая – 1 абонент, долг 11 364,61 грн.

Ул. Ясельная – 3 абонента, долг – 31 946,31 грн; ул. Стефана Таранушенко – 2 абонента, долг 50 118,45 грн; ул. Скоростная – 1 абонент, долг 7 389,09 грн; ул. Гали Мазуренко – 2 абонента, долг 17 783,21 грн; тут. Лифаревский – 1 абонент, долг 9740,98 грн.

Представители коммунального предприятия подчеркнули, что график отключения воды до 16 января в Днепре был составлен с учетом задолженностей, чтобы потребители могли урегулировать финансовые вопросы и избежать ненужных перебоев в будущем.

Они призвали жителей срочно уплатить долги или заключить договор реструктуризации через Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районные абонентские службы.

Важно, что перекрытие воды для должников запланировано на период с 12.01 по 16.01 2026 года.

