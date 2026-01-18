Є категорії громадян, для яких грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області на 2026 рік надається незалежно від доходу.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області на 2026 рік продовжує надаватися за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Пенсійного фонду України.

Виплата розрахована на внутрішньо переміщених осіб і надається на наступний шестимісячний період, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї протягом трьох місяців не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Варто зауважити, що станом на 1 січня 2026 року цей показник становить 2 595 грн, тому максимальний дохід для отримання допомоги не повинен перевищувати 10 380 грн на людину.

Однак є категорії громадян, для яких грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області на 2026 рік надається незалежно від доходу. Це отримувачі пенсії до 10 380 грн, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти-сироти та ті, хто позбавлений батьківського піклування до 23 років, а також батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Щоб отримати підтримку, переселенці подають заяву до органів соціального захисту населення та надають документи, що підтверджують дохід та статус. Фахівці перевіряють дані та призначають виплату відповідно до встановлених правил.

Програма допомагає внутрішньо переміщеним особам покрити витрати на проживання, забезпечує стабільність і дозволяє зосередитися на адаптації та плануванні життя у нових умовах.

Це дозволяє ВПО відчувати підтримку держави та впевнено планувати своє життя у нових умовах.

