Есть категории граждан, для которых денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области на 2026 год предоставляется независимо от дохода.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области на 2026 год продолжает предоставляться по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Пенсионного фонда Украины.

Выплата рассчитана на внутренне перемещенные лица и предоставляется на следующий шестимесячный период, если среднемесячный доход на одного члена семьи в течение трех месяцев не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2026 этот показатель составляет 2 595 грн, поэтому максимальный доход для получения пособия не должен превышать 10 380 грн на человека.

Однако есть категории граждан, для которых денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области на 2026 год предоставляется независимо от дохода. Это получатели пенсии до 10 380 грн, лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, дети-сироты и лишенные родительской опеки до 23 лет, а также родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.

Чтобы получить поддержку, переселенцы подают заявление в органы социальной защиты населения и предоставляют документы, подтверждающие доход и статус. Специалисты проверяют данные и назначают выплату в соответствии с установленными правилами.

Программа помогает внутренне перемещенным лицам покрыть расходы на проживание, обеспечивает стабильность и позволяет сосредоточиться на адаптации и планировании жизни в новых условиях.

Это позволяет ВПЛ чувствовать поддержку государства и уверенно планировать свою жизнь в новых условиях.

