Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 14 січня також включає кілька провулків та площ, де електропостачання тимчасово призупинять для забезпечення безпеки та ефективності робіт.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 14 січня передбачає планові роботи у місті Жовті Води та Криворізькому районі, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Телеграм-каналі ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У Жовтих Водах роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. Світла не буде на вулицях Григорія Сковороди, Данила Нечая, Донбасівській, Жовторічанській, Калиновій, Кооперативній, Мостовій, Набережній, Поштовій, Яровій, Залізничній, Під’їзній, Авангардній, Європейській, Музейній, Парковій, Садовій, Франка, Хмельницького, Шкільній, Щасливій, на площі Миру, а також у провулках Василя Стуса, Північному та Сніжному.

У Криворізькому районі тимчасові відключення електроенергії охоплять місто Кривий Ріг та село Вільне. Роботи заплановані з 08:00 до 17:00 на вулицях Гірників, Меліоративній, Незалежності, Садовій, Українській та Лесі Українки.

За інформацією енергетиків, планові відключення потрібні для проведення технічного обслуговування та ремонту мереж, що підвищить безпеку та стабільність подачі електроенергії. Мешканцям радять заздалегідь підготувати запасні джерела освітлення та планувати робочі справи з урахуванням тимчасових перебоїв.

Щоб уникнути пошкоджень техніки та перерв у роботі, важливо відключити з мережі чутливі електроприлади та дотримуватися інструкцій комунальних служб при відключенні. Додатково радять тримати під рукою ліхтарики, свічки та батареї, щоб забезпечити освітлення у темний час доби. Такі заходи допоможуть знизити ризики та зберегти комфорт у побуті під час ремонту мереж.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 14 січня дозволяє спланувати день без неприємних сюрпризів і зберегти комфорт у домівках.

