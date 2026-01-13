График отключения света в Днепропетровской области на 14 января также включает в себя несколько переулков и площадей, где электроснабжение временно приостановят для обеспечения безопасности и эффективности работ.

График отключения света в Днепропетровской области на 14 января предусматривает плановые работы в Желтых Водах и Криворожском районе, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Телеграмм- канале ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В Желтых Водах работы продлятся с 08:00 до 17:00. Света не будет на улицах Григория Сковороды, Даниила Нечая, Донбасской, Жовторечинской, Калиновой, Кооперативной, Мостовой, Набережной, Почтовой, Яровой, Железнодорожной, Подъездной, Авангардной, Европейской, Музейной, Парковой, Садовой, Франка Мира, а также в переулках Василия Стуса, Северном и Снежном.

В Криворожском районе временные отключения электроэнергии охватят город Кривой Рог и село Вольное. Работы запланированы с 08:00 до 17:00 на улицах Горняков, Мелиоративной, Независимости, Садовой, Украинской и Леси Украинки.

По информации энергетиков, плановые отключения необходимы для проведения технического обслуживания и ремонта сетей, что повысит безопасность и стабильность подачи электроэнергии. Жителям советуют заранее подготовить запасные источники и планировать рабочие дела с учетом временных перебоев.

Чтобы избежать повреждений техники и перерывов в работе, важно отключить из сети чувствительные электроприборы и следовать инструкциям коммунальных служб при отключении. Дополнительно советуют держать под рукой фонарики, свечи и батареи, чтобы обеспечить освещение в темное время суток. Такие мероприятия помогут снизить риски и сохранить комфорт в быту при ремонте сетей.

График отключения света в Днепропетровской области позволяет спланировать день без неприятных сюрпризов и сохранить комфорт в домах.

