Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області формується через сезонні чинники та обмежені можливості швидкого збільшення виробництва.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області почав впливати на ціни тепличних овочів, що вже помічають покупці у магазинах, повідомляє Politeka.net.

Найбільше подорожчання зафіксували серед томатів. За останній період вартість у цьому сегменті зросла помітніше, ніж у інших позиціях.

Аналітики пояснюють ситуацію завершенням сезону тепличного вирощування. Обсяги пропозиції скоротилися, тоді як попит з боку населення залишається стабільним, що створює додатковий тиск на ринок.

На цінники також впливає обмежене надходження імпортної продукції. Закордонні партії завозять невеликими обсягами, а середня вартість таких томатів за тиждень піднялася приблизно на 20%, що відображається на пропозиціях у торговельних мережах.

Схожі процеси спостерігаються і серед тепличних огірків. Активні закупівлі з боку магазинів разом із низькими залишками змушують продавців коригувати розцінки у бік зростання.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області формується через сезонні чинники та обмежені можливості швидкого збільшення виробництва. За таких умов різниця у вартості між окремими торговими точками може бути відчутною.

Фахівці радять споживачам порівнювати пропозиції у різних мережах та планувати покупки заздалегідь, щоб зменшити витрати на базові овочі в період обмеженої доступності.

Крім того, у Дніпропетровській області люди також мають можливість отримати безкоштовні продукти. Йдеться про роздачу продуктових коробок, розрахованих на 30 днів. Такий набір покриває близько 60% середньої місячної норми калорій.

