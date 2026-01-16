Дефицит продуктов в Днепропетровской области начал оказывать влияние на цены тепличных овощей, которые уже замечают покупатели в магазинах, сообщает Politeka.net.

Наибольшее удорожание зафиксировали среди томатов. За последний период стоимость в этом сегменте выросла более заметно, чем в других позициях.

Аналитики объясняют ситуацию завершением сезона тепличного выращивания. Объемы предложения сократились, в то время как спрос со стороны населения остается стабильным, что создает дополнительное давление на рынок.

На ценники также оказывает влияние ограниченное поступление импортной продукции. Зарубежные партии завозят небольшими объемами, а средняя стоимость таких помидоров за неделю поднялась примерно на 20%, что отражается на предложениях в торговых сетях.

Сходные процессы наблюдаются и среди тепличных огурцов. Активные закупки со стороны магазинов вместе с низкими остатками заставляют продавцов корректировать расценки в сторону роста.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Днепровской области формируется из-за сезонных факторов и ограниченных возможностей быстрого увеличения производства. В таких условиях разница в стоимости между отдельными торговыми точками может быть ощутима.

Специалисты советуют потребителям сравнивать предложения в разных сетях и планировать покупки заранее, чтобы снизить затраты на базовые овощи в период ограниченной доступности.

Кроме того, в Днепропетровской области у людей также есть возможность получить бесплатные продукты. Речь идет о раздаче продуктовых коробок, рассчитанных на 30 дней. Такой набор охватывает около 60% средней месячной нормы калорий.

Источник: AgroReview.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: популярных товаров не хватает, в чем проблема.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены в январе.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кривом Роге: какие цены теперь актуальны.