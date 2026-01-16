Компенсація за оренду житла для переселенців у Дніпропетровській області дозволяє родинам, які були змушені залишити свої домівки через війну, покривати витрати на проживання.

Компенсація за оренду житла для переселенців у Дніпропетровській області поки не має чіткого механізму, повідомляє Politeka.

Наразі для ВПО передбачено щомісячну державну підтримку, яка становить 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю.

Ці кошти можуть частково служити компенсацією за оренду житла для переселенців у Дніпропетровській області, але це у випадку, якщо громадяни працевлаштовані і мають додатковий дохід. Інакше - вижити лише на держпідтримку важко.

Окрім цього, ринок нерухомості не завжди готовий пропонувати доступні варіанти для ВПО. Багато власників квартир встановлюють власні умови та підвищують ціни, що створює додаткові труднощі для українців, що втратили дім.

Експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак пояснила, що через психологічні та економічні фактори власники часто відмовляються працювати з внутрішньо переміщеними особами.

На її думку, 98% ринку оренди перебуває в тіні, і власники встановлюють свої правила, що призводить до появи оголошень на кшталт "Здам квартиру тільки не для внутрішньо переміщених осіб".

Крім того, через незаконну діяльність деякі орендодавці можуть завищувати ціну на 20–30%. У цьому випадку компенсація за оренду житла від держави для переселенців у Дніпропетровській області була б дуже цінною підтримкою.

На законодавчому рівні зараз розробляється механізм соціальної здачі квартир, який передбачає пріоритет для ВПО, однак він ще не запрацював повноцінно.

