Компенсация за аренду жилья для переселенцев в Днепропетровской области пока не имеет четкого механизма, сообщает Politeka.
В настоящее время для ВПЛ предусмотрена ежемесячная государственная поддержка, которая составляет 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Эти средства могут частично служить компенсацией за аренду жилья для переселенцев в Днепропетровской области, но это в случае если граждане трудоустроены и имеют дополнительный доход. Иначе – выжить только на господдержку трудно.
Кроме того, рынок недвижимости не всегда готов предлагать доступные варианты для ВПЛ. Многие владельцы квартир устанавливают собственные условия и повышают цены, что создает дополнительные трудности для потерявших дом украинцев.
Эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак объяснила, что из-за психологических и экономических факторов владельцы часто отказываются работать с внутренне перемещенными лицами.
По ее мнению, 98% рынка аренды находится в тени, и владельцы устанавливают свои правила, что приводит к появлению объявлений типа "Сдам квартиру только не для внутренне перемещенных лиц".
Кроме того, из-за незаконной деятельности некоторые арендодатели могут завышать цену на 20–30%. В этом случае компенсация за аренду жилья от государства для переселенцев в Днепропетровской области была бы ценной поддержкой.
На законодательном уровне сейчас разрабатывается механизм социальной сдачи квартир, предполагающий приоритет для ВПЛ, однако он еще не заработал полноценно.
