Знижка на оплату комунальних послуг в Дніпрі продовжує надаватись в 2026 році українцям, що виконали важливі умови для отримання, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в пресслужбі "Дія".

Розмір знижки на оплату комунальних послуг в Дніпрі визначається соціальним статусом громадян та їхніми заслугами перед державою.

Повне звільнення від оплати надається, тобто 100% компенсація:

  • громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, а також членам їхніх родин;
  • пенсіонерам, які протягом усього трудового життя працювали у сферах освіти, охорони здоров’я, фармації або бібліотечної справи;
  • працівникам музеїв і закладів культури, що здійснюють діяльність у селах та селищах міського типу.

На знижку у 75% мають право:

  • учасники бойових дій.

Пільга поширюється на всі основні види житлово-комунальних послуг, зокрема електроенергію, газ, водопостачання та опалення.

Сплата зменшується на 50% для:

  • учасників війни;
  • членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців;
  • осіб, які зазнали нацистських переслідувань;
  • сімей, що виховують дітей з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
  • багатодітних родин і дитячих будинків сімейного типу;
  • вдів та вдівців ліквідаторів аварії на ЧАЕС;
  • колишніх працівників служби цивільного захисту з інвалідністю.

Часткову компенсацію у розмірі 25% отримують:

  • діти війни — громадяни, народжені у період Другої світової війни.

Важливо знати: Якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, надається лише одна знижка, але в найбільшому можливому розмірі.

виплати, субсидія, пошта

Подати документи для оформлення пільг можна в кількох інстанціях — громадянин має змогу обрати найбільш зручний для себе спосіб:

  • у територіальних підрозділах Пенсійного фонду України;
  • у виконавчих органах сільських, селищних і міських рад;
  • у виконавчих комітетах місцевих рад (за винятком міст обласного значення);
  • у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Звернення можна подати особисто, поштою (рекомендованим листом), електронною поштою або онлайн, заповнивши відповідну заяву на офіційному вебресурсі.

Для призначення пільг заявнику потрібно надати:

  • заяву про надання пільг, а також на придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на отримання пільг, із обов’язковим пред’явленням оригіналів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.