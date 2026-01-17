Подати документи для оформлення знижки на оплату комунальних послуг в Дніпрі можна в кількох інстанціях.

Знижка на оплату комунальних послуг в Дніпрі продовжує надаватись в 2026 році українцям, що виконали важливі умови для отримання, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в пресслужбі "Дія".

Розмір знижки на оплату комунальних послуг в Дніпрі визначається соціальним статусом громадян та їхніми заслугами перед державою.

Повне звільнення від оплати надається, тобто 100% компенсація:

громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, а також членам їхніх родин;

пенсіонерам, які протягом усього трудового життя працювали у сферах освіти, охорони здоров’я, фармації або бібліотечної справи;

працівникам музеїв і закладів культури, що здійснюють діяльність у селах та селищах міського типу.

На знижку у 75% мають право:

учасники бойових дій.

Пільга поширюється на всі основні види житлово-комунальних послуг, зокрема електроенергію, газ, водопостачання та опалення.

Сплата зменшується на 50% для:

учасників війни;

членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців;

осіб, які зазнали нацистських переслідувань;

сімей, що виховують дітей з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

багатодітних родин і дитячих будинків сімейного типу;

вдів та вдівців ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

колишніх працівників служби цивільного захисту з інвалідністю.

Часткову компенсацію у розмірі 25% отримують:

діти війни — громадяни, народжені у період Другої світової війни.

Важливо знати: Якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, надається лише одна знижка, але в найбільшому можливому розмірі.

Подати документи для оформлення пільг можна в кількох інстанціях — громадянин має змогу обрати найбільш зручний для себе спосіб:

у територіальних підрозділах Пенсійного фонду України;

у виконавчих органах сільських, селищних і міських рад;

у виконавчих комітетах місцевих рад (за винятком міст обласного значення);

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Звернення можна подати особисто, поштою (рекомендованим листом), електронною поштою або онлайн, заповнивши відповідну заяву на офіційному вебресурсі.

Для призначення пільг заявнику потрібно надати:

заяву про надання пільг, а також на придбання твердого палива і скрапленого газу;

копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на отримання пільг, із обов’язковим пред’явленням оригіналів.

