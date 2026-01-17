Знижка на оплату комунальних послуг в Дніпрі продовжує надаватись в 2026 році українцям, що виконали важливі умови для отримання, пише Politeka.net.
Деталі розкрили в пресслужбі "Дія".
Розмір знижки на оплату комунальних послуг в Дніпрі визначається соціальним статусом громадян та їхніми заслугами перед державою.
Повне звільнення від оплати надається, тобто 100% компенсація:
- громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, а також членам їхніх родин;
- пенсіонерам, які протягом усього трудового життя працювали у сферах освіти, охорони здоров’я, фармації або бібліотечної справи;
- працівникам музеїв і закладів культури, що здійснюють діяльність у селах та селищах міського типу.
На знижку у 75% мають право:
- учасники бойових дій.
Пільга поширюється на всі основні види житлово-комунальних послуг, зокрема електроенергію, газ, водопостачання та опалення.
Сплата зменшується на 50% для:
- учасників війни;
- членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців;
- осіб, які зазнали нацистських переслідувань;
- сімей, що виховують дітей з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- багатодітних родин і дитячих будинків сімейного типу;
- вдів та вдівців ліквідаторів аварії на ЧАЕС;
- колишніх працівників служби цивільного захисту з інвалідністю.
Часткову компенсацію у розмірі 25% отримують:
- діти війни — громадяни, народжені у період Другої світової війни.
Важливо знати: Якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, надається лише одна знижка, але в найбільшому можливому розмірі.
Подати документи для оформлення пільг можна в кількох інстанціях — громадянин має змогу обрати найбільш зручний для себе спосіб:
- у територіальних підрозділах Пенсійного фонду України;
- у виконавчих органах сільських, селищних і міських рад;
- у виконавчих комітетах місцевих рад (за винятком міст обласного значення);
- у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Звернення можна подати особисто, поштою (рекомендованим листом), електронною поштою або онлайн, заповнивши відповідну заяву на офіційному вебресурсі.
Для призначення пільг заявнику потрібно надати:
- заяву про надання пільг, а також на придбання твердого палива і скрапленого газу;
- копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на отримання пільг, із обов’язковим пред’явленням оригіналів.
