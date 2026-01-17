Подать документы для оформления скидки на оплату коммунальных услуг можно в нескольких инстанциях.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Днепре продолжает предоставляться в 2026 году украинцам, выполнившим важные условия для получения, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в пресс-службе "Дия".

Размер скидки на оплату коммунальных услуг в Днепре определяется социальным статусом граждан и заслугами перед государством.

Полное освобождение от оплаты предоставляется, то есть 100% компенсация:

гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной, а также членам их семей;

пенсионерам, которые на протяжении всей трудовой жизни работали в сфере образования, здравоохранения, фармации или библиотечного дела;

работникам музеев и учреждений культуры, осуществляющих деятельность в селах и поселках городского типа.

На скидку в 75% имеют право:

участники боевых действий.

Льгота распространяется на все основные виды жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ, водоснабжение и отопление.

Оплата уменьшается на 50% для:

участников войны;

членов семей погибших или умерших военнослужащих;

лиц, подвергшихся нацистским преследованиям;

семей, воспитывающих детей с инвалидностью в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

многодетных семей и детских домов семейного типа;

вдов и вдовцев ликвидаторов аварии на ЧАЭС;

бывших работников службы гражданской защиты с инвалидностью.

Частичную компенсацию в размере 25% получают:

дети войны – граждане, рожденные в период Второй мировой войны.

Важно знать: Если в одной семье несколько человек имеют право на льготы, предоставляется только одна скидка, но в максимально возможном размере.

Подать документы для оформления льгот можно в нескольких инстанциях — гражданин может выбрать наиболее удобный способ:

в территориальных подразделениях Пенсионного фонда Украины;

в исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов;

в исполнительных комитетах местных советов (за исключением городов областного значения);

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Обращение можно подать лично, по почте (рекомендованному письму), по электронной почте или онлайн, заполнив соответствующее заявление на официальном вебресурсе.

Для назначения льгот заявителю необходимо предоставить:

заявление о предоставлении льгот, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на получение льгот, с обязательным предъявлением оригиналов.

