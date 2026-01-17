Скидка на оплату коммунальных услуг в Днепре продолжает предоставляться в 2026 году украинцам, выполнившим важные условия для получения, пишет Politeka.net.
Детали раскрыли в пресс-службе "Дия".
Размер скидки на оплату коммунальных услуг в Днепре определяется социальным статусом граждан и заслугами перед государством.
Полное освобождение от оплаты предоставляется, то есть 100% компенсация:
- гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной, а также членам их семей;
- пенсионерам, которые на протяжении всей трудовой жизни работали в сфере образования, здравоохранения, фармации или библиотечного дела;
- работникам музеев и учреждений культуры, осуществляющих деятельность в селах и поселках городского типа.
На скидку в 75% имеют право:
- участники боевых действий.
Льгота распространяется на все основные виды жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ, водоснабжение и отопление.
Оплата уменьшается на 50% для:
- участников войны;
- членов семей погибших или умерших военнослужащих;
- лиц, подвергшихся нацистским преследованиям;
- семей, воспитывающих детей с инвалидностью в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
- многодетных семей и детских домов семейного типа;
- вдов и вдовцев ликвидаторов аварии на ЧАЭС;
- бывших работников службы гражданской защиты с инвалидностью.
Частичную компенсацию в размере 25% получают:
- дети войны – граждане, рожденные в период Второй мировой войны.
Важно знать: Если в одной семье несколько человек имеют право на льготы, предоставляется только одна скидка, но в максимально возможном размере.
Подать документы для оформления льгот можно в нескольких инстанциях — гражданин может выбрать наиболее удобный способ:
- в территориальных подразделениях Пенсионного фонда Украины;
- в исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов;
- в исполнительных комитетах местных советов (за исключением городов областного значения);
- в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).
Обращение можно подать лично, по почте (рекомендованному письму), по электронной почте или онлайн, заполнив соответствующее заявление на официальном вебресурсе.
Для назначения льгот заявителю необходимо предоставить:
- заявление о предоставлении льгот, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на получение льгот, с обязательным предъявлением оригиналов.
