Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 січня торкнуться низки населених пунктів області.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 16 січня будуть діяти через роботи, що проводитимуть енергетики, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують кілька громад з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 16 січня торкнуться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене.

Будуть проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. Через це зникне світло з 9 до 17 години в населеному пункті Новостепанівка за адресами:

Вишнева — № 9, 10, 13, 25–30, 32–47, 49–54, 57

Мороза — № 50

Польова — № 1–17, 19–23, 25–27, 29–41, 43, 45, 49, 51, 53, 9/А

Також Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівської територіальної громади. Через це вводиться обмеження з 8 до 18 години у таких населених пунктах:

с-ще Дослідне — вул. Авіаторів — № 5

с. Новоолександрівка — вул. Дніпровська — № 72; Малинова — № 11-Б; Шкільна — № 14

З 8 до 16 години також відключення відбудуться 16 січня у населеному пункті Новомар’янівське на вулиці:

Травнева — № 2, 6, 10, 13/А, 19, 21/А, 30, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 52, 55, 56, 56/А, 57/А, 58, 58/А, 64, 66

З 08:00 до 16:00 лишать без світла місто Жовті Води за адресами:

Волошкова: 2-5, 7-19 (непарні);

Наукова: 1-9, 11, 13-19;

Героїв України: 24, 24Б, 26, 28, 30;

Франка: 26, 30, 32;

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.